Cambiano i valori dei cartellini, gli ingaggi e i parametri economici, ma non le strategie. Il calcio è fermo per via dell’emergenza coronavirus e le grandi società cercano di rispettare i programmi di rafforzamento con formule nuove e cessioni mirate. Il mercato in uscita si rivelerà quindi fondamentale con scambi e affari allargati destinati ad aumentare. Non a caso, la Juventus sarà molto attiva sul fronte cessioni: da Bernardeschi a Rugani, passando per Higuain e Pjanic a Torino c’è quasi una squadra in vendita e nessuno questa volta vuole fallire l’obiettivo di alleggerire il monte ingaggi del club. A pesare tantissimo è lo stipendio da 31 milioni a stagione di Cristiano Ronaldo. Ma piazzare il fuoriclasse nell’estate del ridimensionamento economico, sarà molto complicato anche per un agente influente come Jorge Mendes. Di certo non mancheranno i contatti con il Psg e i club della Major League Soccer, mentre da Madrid confermano che Perez potrebbe valutare un Ronaldo-bis solo a prezzi stracciati. Con o senza CR7, la priorità dei bianconeri si conferma comunque quella di ingaggiare un 9 più giovane di Higuain.Icardi resta sicuramente in cima ai pensieri dei bianconeri ma da Parigi, dove l’argentino è in prestito, arrivano segnali contrastanti in merito al riscatto fissato a 70 milioni. In ogni caso, i soldi della cessione di Maurito permetteranno all’Inter di finanziare la campagna acquisti. Conte vuole il famoso vice Lukaku (non tramonta Giroud), un terzino sinistro, un altro difensore e almeno un centrocampista alla Vidal. Caccia anche al vice-Handanovic: Padelli è stato bocciato. Parallelamente, l’ad Marotta farà il possibile per allontanare la minaccia Barcellona e trattenere Lautaro Martinez. Rinnovamento in vista anche per un Milan sempre più attento al contenimento dei costi. Due le priorità dell’ad Gazidis: un nuovo attaccante (c’è Milik per rimpiazzare Ibra) e il probabile sostituto di Donnarumma. Manca l’accordo per il rinnovo di Gigio che i rossoneri sperano di vendere durante la prossima sessione, per evitare di perderlo gratis nel 2021. L’agente Raiola cura anche gli interessi di Romagnoli (accostato a Lazio e Barcellona) per il quale, però, il Diavolo non intende ascoltare offerte inferiori ai 40 milioni. Restyling in difesa pure per un Napoli che si divide tra la caccia di un centrale, i rinnovi di Zielinski e Mertens e il sostituto di Callejon (piace Boga). Il tema rinforzi offensivi occupa pure i pensieri di Petrachi, alla costante ricerca di un vice Dzeko.