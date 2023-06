Calciomercato, tutti gli affari di oggi: l'Inter stringe per Frattesi, il Milan su Thuram e Guler. La Juve chiude Milik, idea Lucca per l'Udinese

Inzaghi è in allarme per le offerte (al momento non accettate) per Barella e Brozovic, mentre in entrata il primo nome rimane quello di Frattesi. Inter e Juventus - come è capitato molto spesso negli ultimi anni - hanno obiettivi simili sul mercato, al momento i nerazzurri sono in vantaggio sul gioiello del Sassuolo, mentre i bianconeri proveranno a trovare contropartite gradite a Lotito per abbassare la valutazione di 40 milioni cash per Milinkovic Savic, in scadenza la prossima estate. La Lazio vorrebbe Rovella mentre Manna proverà a proporre Zakaria.

Calciomercato ultime notizie oggi: Roma, ai dettagli il rinnovo di El Shaarawy. Milan, l'agente di De Ketelaere: «Il club crede in lui». ​Lazio, spunta Veerman e Lotito fissa il prezzo per Milinkovic

Brozovic è tentato dall’Arabia che ha provato a sedurre anche De Vrij. "No" deciso di Lukaku ai sauditi per provare a convincere il Chelsea a lasciarlo a Milano, mentre Dzeko è vicino al Fenerbahce, in uscita pure Correa.

Il Milan intanto non sembra aver ancora metabolizzato la separazione da Maldini e Massara, tanti nomi nel mirino della dirigenza rossonera ma ancora nessun affondo imminente. Piace sempre Thuram, ma Lipsia e Psg fanno sul serio, e si lavora con il Fenerbahce per il trasferimento del turco Arda Guler, stabili le quotazioni di Chuckwueze del Villarreal e Chukwuemeka (Chelsea).

Dalla Turchia Zaniolo apre alla possibilità di un ritorno in Italia, alla finestra c’è la Juve, a un passo dalla chiusura per Milik. Al Marsiglia 7 milioni di euro complessivi, per sostituire Cuadrado e Alex Sandro sugli esterni in pole c'è Parisi, ma occhi anche su Castagne, Vasquez e Odriozola. Il primo obiettivo a centrocampo sarà convincere Rabiot a rinnovare per un anno ma il francese punta forte la Premier, e le offerte probabilmente supereranno i 7 milioni offerti dal club bianconero. Occhi su Weah e Casadei, per ringiovanire la rosa, nonostante valutazioni molto alte. E a Torino cresce l’attesa per Giuntoli che potrebbe essere liberato da De Laurentiis nelle prossime settimane.

L’Udinese pensa a Lucca, di rientro al Pisa dopo l'esperienza all’Ajax, per una cifra vicina agli 8 milioni. Mentre in caso di cessione di Dia la Salernitana punta Nzola. Dopo l’addio a Baroni il nuovo allenatore del Lecce potrebbe essere Roberto D’Aversa, Bellanova è vicino al Torino.