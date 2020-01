Calciomercato, l'Atletico su Cavani, ma punta anche Alcacer. Castillejo verso l'Espanol

La priorità dell'Atletico Madrid nel mercato invernale è l'ingaggio di un centravanti. Edinson Cavani del Paris Saint-Germain è la prima opzione, ma ce ne sono altre sul tavolo dei dirigenti del club 'colchoneros'. Una di queste porta dritto a Paco Alcacer. L'attaccante valenciano, che gioca nel Borussia Dortmund, ha più volte fatto sapere di voler cambiare aria, soprattutto dopo l'arrivo di Haaland, tuttavia il prezzo del suo cartellino non è alla portata di tutti. E, in ogni caso, l'Atletico Madrid stesso, se non fa cassa (potrebbe partire Lemar), difficilmente può ingaggiarlo. Per avere Alcacer servono una quarantina di milioni, una cifra importante per un giocatore che dovrebbe finire in panchina dalle parti del Wanda Metropolitano. Il Borussia Dortmund non ha fretta, perché la Bundesliga ripartirà sabato 18 gennaio alle 15.30 ad Augusta, dopo che i gialloneri avranno svolto un periodo di preparazione.



L'avventura di Samu Castillejo nel Milan sembra essere giunta ormai ai titoli di coda. L'esterno d'attacco spagnolo, secondo quanto riporta il sito del quotidiano Sport, sembra a un passo dal trasferimento a Barcellona, per vestire la maglia dell'Espanyol. Castillejo, che gioca con i rossoneri dall'estate 2018, può tornare in Spagna con la formula del prestito secco. Classe 1995, Castillejo arrivò a Milano direttamente dal Villarreal, ma la sua esperienza nel Milan non è stata certo esaltante. Con l'arrivo di Ibrahimovic, i suoi spazi saranno ancora più ridotti; da qui la decisione di chiedere il trasferimento.

