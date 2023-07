Calciomercato, Sky Sports: «La Juve vuole Lukaku: contatti con il Chelsea»

La Juventus avrebbe avviato i contatti con il Chelsea per Romelu Lukaku. La notizia è stata rilanciata da Sky Sports News da Londra. L'indiscrezione sta facendo il giro dei social per quello che potrebbe rivelarsi davvero un colpo a sorpresa. Sempre secondo ii rumors inglesi, il Chelsea avrebbe rifiutato una prima offerta dell'Inter per l'attaccante belga. Ma ora ci sarebbe quella della Juve che, assicurano i media inglesi, starebbe sondando il terreno con il Chelsea club proprietario del cartellino di Lukaku.

BREAKING: Juventus have held talks with Chelsea over the signing of Romelu Lukaku. pic.twitter.com/UiXNLXn288 — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 8, 2023