Xhaka in pressing sull’Arsenal: «Sanno quello che voglio. Roma è una città molto bella»

«Roma è una città molto bella e l’Arsenal sa quello che voglio». Granit Xhaka continua a fare pressione sui Gunners affinché sblocchino la situazione legata al suo trasferimento nella Capitale. Tiago Pinto ha trovato l’accordo con il calciatore, ma non quello con l’Arsenal che è fermo sulla richiesta di 22 milioni, mentre la Roma ne offre 15. Una forbice non molto ampia e che con il tempo potrebbe assottigliarsi ulteriormento per far andare in porto la negoziazione.

Prima l'Europeo

A dare un’accelerata alla trattativa potrebbe essere anche l’eventuale eliminazione della Svizzera, che domani affronterà la Francia, dall’Europeo. Oggi il centrocampista, che si trova a Roma assieme alla sua nazionale per il ritiro, ha tenuto la conferenza stampa pre-gara con Shaqiri sottolineando le difficoltà della partita: «Non siamo una squadra che vuole difendere per 90 minuti perché sarebbe la soluzione sbagliata. Vogliamo giocare a calcio e non fare solo lanci lunghi». Xhaka ha le idee chiare sul suo futuro e tutto lascia pensare che il matrimonio si farà, anche perché il centrocampista visitando la città è stato avvicinato da alcuni tifosi a cui a rivelato che presto sarà giallorosso. E le idee chiare le ha anche Mourinho che lo ha indicato al general manager come uno dei primi acquisti per la nuova Roma.