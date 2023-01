Roma femminile, ufficiale il colpo: Alva Selerud è il nuovo innesto per Spugna

La Roma si rinforza. E lo fa con il colpo ufficiale: arriva alla corte di Alessandro Spugna la svedese Alva Selerud, esterna classe 2000, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2025. L'innesto era nell'aria da un poco di tempo, da quando la calciatrice, nei primi giorni del 2023, aveva salutato il proprio club. Adesso c'è anche la firma sul contratto che la legherà alla formazione giallorossa per le prossime due stagioni e mezzo.

«Sono estremamente orgogliosa e grata di aver firmato con la Roma», ha detto la svedese che ha parlato ai canali ufficiali del club. «Già dal primo incontro ho avuto l’impressione di essere davvero la benvenuta e che credessero in me. La Roma mi consentirà di crescere e di migliorare come calciatrice. Qui potrò confrontarmi in campo nazionale e contro le migliori squadre europee per lottare per dei titoli. Questo per me è un sogno». Selerud arriva dal Linkoping, squadra svedese, e al momento non è nemmeno a Roma, ma si trova in Portogallo per uno stage con la nazionale maggiore. Tornerà nella Capitale martedì.

«Abbiamo apprezzato il suo grande entusiasmo all’idea di inserirsi nel nostro gruppo e confidiamo che questo spirito possa tornare utile per il nostro percorso di crescita». Queste invece sono state le parole di Bavagnoli.