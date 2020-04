Il ds del Lipsia: «Schick si sposa bene con il nostro calcio. Il riscatto? Valutiamo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si aggiunge un nuovo tassello alla telenovela trae la. L’attaccante in prestito alcon diritto di riscatto a, si è innamorato della Bundesliga e non ha nessuna intenzione di rientrare nella Capitale. Il nodo da sciogliere è il prezzo del cartellino troppo alto per il club tedesco, la Roma, però, non vuole svendere un calciatore pagato 2 anni fa circa 40 milioni di euro. Uno spiraglio lo ha aperto il direttore sportivo del club: «Schick si trova molto bene qui e immagino che voglia restare, con la sua agilità e velocità ci offre diverse soluzioni e inoltre ha una qualità tecnica elevata e questo si sposa molto bene col nostro tipo di calcio. Al momento l’opzione di riacquisto non è cambiata, ora non abbiamo pressione nel dover decidere perché c’è ancora tempo. Il prossimo sarà un calciomercato diverso, dipenderà dal fatto che le leghe e le competizioni europee possano essere terminate, soprattutto perché questo significherebbe tanti introiti in più», le sue parole quotidiano Bild.