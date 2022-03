Roma, mercato invernale positivo a metà: Oliveria verso il riscatto. Mkhitaryan, nodo rinnovo

Sergio Oliveira sta scalando le gerarchie. Dopo un momento di appannamento, dovuto anche a un infortunio al tallone, il portoghese sta riconquistando la fiducia di José Mourinho che lo ha schierato titolare nel derby. Scelta ampiamente ripagata da una prestazione di qualità e personalità. Oliveira è arrivato nel mercato invernale in prestito a un milione con diritto di riscatto a 12 in favore del Porto e Tiago Pinto (recentemente volato a Parigi per incontrare dei procuratori) sarebbe già in accordo con i lusitani per il riscatto a fine stagione. Diametralmente opposta la situazione di Matland-Niles: arrivato dall’Arsenal anche lui in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni, non ha mai convinto Mourinho.

Calciomercato Roma, le ultime notizie

Il portoghese lo ha utilizzato in Conference League come titolare e poi una manciata di volte in campionato, tutte prestazioni deludenti che lo hanno relegato in panchina dalla gara contro lo Spezia in poi. È stato scalzato da Zalewski e a fine stagione verrà rispedito al mittente. Insomma, un mercato invernale positivo a metà, ma che comunque ha aiutato Mourinho nella sua missione di plasmare la squadra che, dalla partita contro la Juventus del 9 gennaio, conta nove risultati utili consecutivi in campionato (5 vittorie, 4 pareggi). Non solo riscatti, ma anche rinnovi: quello di Zaniolo è in stand-by in attesa che finisca la stagione, così come quello di Mkhitaryan. L’armeno ha dimostrato di essere una pedina determinante nella squadra, la fa girare, rende il gioco più fluido e ha una qualità impareggiabile rispetto ai compagni. Sostituirlo con un giocatore di pari livello, ma più giovane, costerebbe decine di milioni e allora la Roma sta valutando se rinnovargli il contratto. La cifra che chiederebbe per restare a Trigoria è di 4 milioni (la stessa che percepisce attualmente), troppo alta - secondo la Roma - per un calciatore di 33 anni. Ecco perché sono in atto alcune valutazioni che comprendo anche Mourinho, uno degli sponsor di Micki che lo ha utilizzato 36 volte in stagione facendolo partire titolare in Serie A 26 volte su 28. Il tecnico ha cominciato a usarlo anche come usa sorta di jolly: prima esterno sulla trequarti con la difesa a quattro, poi al centro della trequarti con la difesa a tre e due attaccanti e poi come centrocampista (fantasista) nel 3-4-2-1. Per il momento non ci sono notizie di incontri tra Pinto e il procuratore Mino Raiola, ma nelle prossime settimane la Roma dovrà dare una risposta definitiva al giocatore.