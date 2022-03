Calciomercato Roma, Guedes e Sanches: ecco i profili dei giocatori seguiti da Pinto

È già calciomercato, anche se il via alle danze ci sarà questa estate. Tra telefonate con gli agenti e viaggi top secret, Tiago Pinto è già al lavoro per costruire la rosa da regalare a Mourinho il prossimo anno. Tra i nomi presenti sul taccuino del gm ci sono quelli di Gonçalo Guedes e Renato Sanches: il primo è un esterno d’attacco del Valencia; il secondo è un regista del Lille. Due ruoli che interessano alla Roma (soprattutto se dovesse essere ceduto Zaniolo) e che potrebbero ridare qualità alla squadra.

Guedes ha il contratto in scadenza nel 2023 ed è già con un piede fuori dal Valencia. Un giocatore che ha un ottimo istinto per il gol e una buona tecnica. Classe ’96, ha cominciato la sua carriera nel Benfica, nel 2017 è stato ceduto al Psg per 30 milioni firmando un contratto di quattro anni mezzo. Dopo un anno, è stato girato in prestito secco al Valencia per poi essere venduto a titolo definitivo agli spagnoli. In questa stagione ha realizzato 13 gol e 5 assist in 33 presenze, ha vinto 3 campionati portoghesi, 1 francese, 1 coppa portoghese ed 1 francese, 2 coppe di lega portoghese, 1 supercoppa francese ed 1 portoghese.

Differente il profilo di Renato Sanches, regista del Lille che costerebbe circa 30 milioni (scadenza 2023, ha un contratto da 4 milioni a stagione) ed è sotto osservazione del Milan: ad agevolare la trattativa con la Roma l’agente Mendes (lo stesso di Mourinho, Oliveira e Rui Patricio) e la presidenza Barnaba il banchiere che ha indirizzato i Friedkin nell’acquisizione della Roma. Anche lui ha esordito nel Benfica, nel 2016 è stato ceduto al Bayern Monaco per 35 milioni, ma dopo aver avuto problemi a ritagliarsi spazi in Bundesliga viene ceduto in prestito nel 2017 allo Swansea City. Il ritorno a Monaco nel 2018 aveva fatto ben sperare, ma durante la stagione ha perso spazio in campo e ad agosto 2019 è stato venduto al Lilla dove è riuscito a trovare più continuità. La stagione in corso è stata caratterizzata per metà da un infortunio al menisco, ma da ottobre è riuscito a trovare più continuità partendo titolare 14 volte su 18 partite in cui è stato convocato. Si ispira a Clarence Seedorf, ha un buon tiro dalla distanza, ottima presenza fisica ed è abile palla piede.