Roma, il futuro di Abraham è un'incognita: «È nelle mani di Dio». Pinto fissa il prezzo: 45 milioni

«Il mio futuro è nelle mani di Dio». Lo ha detto Tammy Abraham quando gli è stato chiesto cosa avrebbe fatto il prossimo anno. Nessuna conferma sulla permanenza alla Roma, ma neanche un messaggio di addio. Una risposta interlocutoria in attesa degli eventi. Indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra lo hanno accostato all’Aston Villa, ma al momento è tutto congelato.

Abraham per la Roma costa 45 milioni

Sia perché c’è una finale da giocare, sia perché Tiago Pinto ha fissato il prezzo del cartellino a 45 milioni.

Cifra alta per un attaccante che quest’anno ha fatto un’immane fatica a fare gol (solo 8 reti in stagione), ma dettata dal prezzo di acquisto di due anni fa (40 milioni più 5 di bonus). Tra le motivazioni del flop anche il gioco troppo difensivo dei giallorossi che ha limitato le palle gol che gli sono capitate tra i piedi. Con modulo più offensivo, magari la storia sarebbe stata differente. Non c’è la controprova, se non quella della scorsa stagione in cui i gol sono arrivati a 27. Dunque, che ne sarà di Tammy? Il prezzo è fissato, adesso dovranno farsi sotto i possibili acquirenti.

Roma, per Mourinho conta solo la finale di Europa League. Ma così si rischia di restare fuori da tutto. Pari 2-2 con la Salernitana

La Roma non chiude le porte e il Chelsea ha anche una clausola di recompra che non sfrutterà visto che è fissato a 80 milioni: «Nel calcio ci sono sempre voci. Alcune arrivano prima ai media che a me. Ora mi concentro sulla finale, il resto è nelle mani di Dio. Vedremo cosa mi riserverà il futuro, quello che mi preme è regalare un trofeo a questo grande club», ha detto Tammy. Dopo il 31 maggio molte verità verranno a galla, da quella sul futuro del tecnico a quello legato ai calciatori.