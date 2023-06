Calciomercato, gli affari di oggi: Rabiot rinnova con la Juve, firma e visite per Thuram. Il Milan chiude Loftus-Cheek. Pirlo alla Sampdoria

Il primo colpo di mercato della Juventus è il rinnovo di Adrien Rabiot (un anno alle cifre attuali, 7 milioni di euro), ufficializzato nel pomeriggio. «Sono davvero felice e orgoglioso di confermare che sarò un calciatore della Juventus anche nella prossima stagione - le parole dopo la firma -. La mia scelta arriva dal cuore, io sono legatissimo a questi colori e a questa maglia. La Juventus per me è casa. Sono pronto a continuare questa bellissima avventura». La conferma del francese non chiude le porte a Milinkovic, sempre in cima alla lista di Allegri. Ma prima di affondare per il serbo la Juve dovrà piazzare Arthur, McKennie e Zakaria, lavorando parallelamente con la Lazio per contropartite in grado di abbassare la valutazione di 40 milioni: oltre a Pellegrini i bianconeri potrebbero sacrificare Rovella, gradito a Sarri. Nelle prossime 24 sbarcherà a Torino Weah, accordo con il Lille a 12 milioni e possibili visite giovedì, a giorni Giuntoli potrebbe liberarsi dal Napoli. Chiesa e Bremer sono nel mirino della Premier e Manna ha fissato il prezzo a 60 milioni, per entrambi.

Calciomercato, ultime notizie oggi: Ufficiale: Rabiot rinnova con la Juve, Kovacic al City. Il Tottenham annuncia Vicario. Roma, accordo con il Sassuolo per la cessione di Missori e Volpato

Marcus Thuram è atterrato a Milano per firma e visite, l’Inter piazza il primo colpo in entrata ma frena sulla cessione di Brozovic: raggiunto l’accordo con l’Al Nassr per 23 milioni, ma il centrocampista ha alzato la richiesta a 30 milioni d’ingaggio.

In difesa blindati l’U21 tedesco Bisseck (7 milioni), e Azpilicueta a zero, non c’è fretta per Frattesi: nerazzurri in vantaggio sul Milan con Mulattieri o Fabbian come contropartite gradite al Sassuolo. Mentre sul fronte Onana Marotta è in attesa dell’affondo United, per una cifra tra i 50 e i 60 milioni, in parte da reinvestire con il Chelsea per Lukaku a titolo definitivo.

Il Milan chiude Loftus-Cheek (16 milioni + 4 bonus) e prova a convincere Pulisic, a centrocampo nel mirino sempre Kamada e Reijnders. Visite mediche per Sportiello, in arrivo anche Romero, per il numero 9 è ballottaggio Morata - Scamacca. Pirlo alla Samp, l’ex allenatore della Juventus torna in Italia, accordo biennale con il club ligure, il Lecce dovrebbe ufficializzare a breve D’Aversa, Baroni è vicino alla panchina del Verona e Hien a un passo dall’Atalanta per 10 milioni, il Tottenham ha ufficializzato Vicario.