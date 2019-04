Pogba rompe con lo United: destinazione Real

Paul Pogba è sempre più vicino al Real Madrid. Secondo quanto scrive il quotidiano spagnolo As, il centrocampista francese avrebbe cancellato un appuntamento per trattare l'eventuale rinnovo con il Manchester United, chiedendo di essere ceduto. Il campione del mondo avrebbe già raggiunto un accordo con il club di Florentino Perez per un ingaggio da 12 milioni di euro netti a stagione. Ora il Real Madrid dovrà intavolare la trattativa con il club dell'Old Trafford, che non sarebbe disposto a lasciar partire Pogba per una cifra inferiore a 150 milioni di euro.





