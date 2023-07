Calciomercato, le trattative di oggi. Pogba è tornato a Torino, il Psg su Vlahovic. Milan, tutto su Pulisic. L'Al Hilal rilancia per Lukaku, ma l'Inter non molla

Due scossoni nel giro di poche ore dall’Arabia Saudita smuovono il calciomercato della Serie A. Se Milinkovic Savic sembra a un passo dalla Saudi Pro League, per Pogba sono ore di riflessione (e preghiera), il francese è rientrato in mattinata da Gedda dopo aver visitato le strutture dell’Al Ittihad, incassato la proposta di 100 milioni per tre anni di contratto e visitato La Mecca in pellegrinaggio religioso. Un weekend intenso per il Polpo che oggi è tornato ad allenarsi alla Continassa, nel giorno del raduno, ancora a ranghi ridotti. Sono tornati Bremer e Vlahovic (acclamato dai tifosi al JMedical al grido di “Resta con noi”) e pure Allegri che ha anticipato il rientro dalle vacanze. Pogba al momento non sembra convinto dall’ipotesi araba, la Juve senza Milinkovic Savic si ritrova senza piano B e potrebbe orientarsi su Samardzic o Koopmeiners, mentre sono giorni decisivi per Zakaria al West Ham per una cifra vicina ai 20 milioni: operazione ancora in standby. Mentre la Salernitana prova a convincere Miretti.

Il Milan è pronto all’affondo decisivo per Pulisic (20 milioni) e non molla la trattativa con l’AZ Alkmaar per Reijnders.

Ancora lontani Chukwueze e Musah, mentre in attacco il nome nuovo è Taremi, sulla destra c’è Isaksen. L’Arabia Saudita ci prova per Origi. Onana è sempre più vicino allo United, si può chiudere vicino ai 60 milioni richiesti da Marotta, deciso a reinvestire su Lukaku. Il Chelsea chiede 45 milioni, la Juve prova a inserire Vlahovic nella trattativa per convincere i Blues, intanto l'Al Hilal rilancia con l’offerta monstre di 30 milioni a stagione per tre anni al belga. Mentre sull’attaccante serbo della Juventus c’è anche l’interessamento del Psg, oltre a sondaggi di qualche mese fa del Bayern Monaco. Fabiano Parisi è a un passo dalla Fiorentina, si può chiudere a 10 milioni più bonus. Oggi le visite per il nuovo allenatore della Samp Pirlo e il suo staff.