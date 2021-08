Martedì 31 Agosto 2021, 22:57 - Ultimo aggiornamento: 23:01

La sessione di calciomercato si è conclusa senza botti finali. Come annunciato anche dalla Juve, nessun colpo in entrata a ridosso del gong: il dg Cherubini ha terminato i lavori con le cessioni di Dragusin e Ihattaren alla Sampdoria. Allegri, si sa, avrebbe voluto un altro centrocampista. Ma le mancate partenze di Ramsey o Mckennie hanno fatto saltare il ritorno di Pjanic. Il Milan ha accolto invece Messias dal Crotone, mentre il Torino ha abbracciato Brekalo dal Wolfsburg. L'attaccante croato, offerto nei giorni scorsi anche alla Lazio, arriva in Italia con la formula del prestito e riscatto sui 12 milioni di euro.

Cristiano Ronaldo, le prime parole a Manchester: «Lo United ha un posto speciale nel mio cuore. Non vedo l'ora di giocare»

Il valzer degli attaccanti

Allo Sheraton di Milano sono state ore davvero convulse. Solo intorno alle 17:00 Sampdoria e Sassuolo hanno impostato l'operazione Caputo. L'attaccante, classe '87, passa al club ligure nelle ore in cui è stato respinto l'ultimo assalto a Berardi. Rimarrà anche Scamacca: la punta romana piaceva a Cagliari e Inter. Sfumato come previsto Petagna alla Sampdoria. Decisiva, già da domenica sera, la volontà del tecnico Spalletti. «Resti qui» le parole del tecnico toscano al termine della vittoria contro il Genoa.

Keita al Cagliari. Estero: Griezmann all'Atletico

Tra i colpi di giornata spicca Keita al Cagliari. Dopo la trattativa con Sampdoria e Valencia, l'ex Lazio ha deciso di dire al sì al triennale del presidente Giulini. Una stretta di mano annunciata in giornata dal numero uno dei sardi con un tweet: due cuori rossoblu e la bandiera del Senegal. Il tecnico Semplici avrà così il rinforzo offensivo chiesto da tempo. Calciomercato estero: Mbappé resta al Psg; Griezmann torna all'Atletico per circa 40 milioni di euro. L'attaccante francese era in uscita. Jerome Boateng, infine, va al Lione.

