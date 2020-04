© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli attaccanti animeranno anche la prossima sessione di calciomercato. Una finestra inedita per via dell'emergenza coronavirus e che si focalizzerà soprattutto sulle cessioni delle punte flop. La lista è lunga e annovera diversi calciatori italiani e stranieri, a partire da. Il francese delha deluso molte le aspettative e l'intenzione dei bluagrana è quella di cederlo alnell'ambito dell'affare. L'exè stato offerto pure in Inghilterra e in Italia, ma è il suo alto ingaggio da circa 17 milioni di euro all'anno ad ostacolare le attuali trattative.Da Barcellona a: con appena due gol in ventiquattro presenze, va a Jovic l'etichetta di flop. Il serbo paga un feeling mai nato con, un rapporto sempre più complicato che ha convinto la società spagnola a metterlo sul mercato nonostante l'investimento di 60 milioni di euro della scorsa estate. Piace all'Arsenal e al Napoli. Tra i deludenti della serie A c'è, invece,. Costato 42 milioni di euro, l'esterno offensivo messicano potrebbe partire in prestito per giocare con maggiore continuità. Alcuni intermediari lo avevano offerto all'e all', dove avrebbe ritrovato proprio il tecnico che lo ha fortemente voluto in serie A: Ancelotti.Rendimento negativo pure per Bernardeschi. Il duttile fantasista della Juventus ha faticato con Sarri in panchina, tanto che lo scorso gennaio la Juventus aveva provato a piazzarlo all'estero o al Milan, in cambio di Paqueta. Nel frattempo, il ds Paratici ha individuato il suo sostituto: si tratta di, talento classe 2000 del Valencia.