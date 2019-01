Oggi alle ore 20 si chiude la sessione invernale del calciomercato. Ecco le trattative, minuto per minuto.



ore 13 - Denis Suarez del Barcellona ceduto in prestito all'Arsenal



ore 12.30 - Ascoli, arriva Milinkovic-Savic Jr.



ore 12 - Lisandro Lopez torna in Argentina: va in prestito al Boca



ore 11.45 - Juventus, acquistati i giovani Omic e Senko



ore 11.45 - Torino, arriva l'ivoriano Singo



ore 11.30 - Fiorentina, Eysseric va in prestito al Nantes





