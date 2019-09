Calciomercato, ultima giornata di trattative: si chiude alle 22 La Diretta

Oggi alle 22 si chiude il calciomercato ed è una giornata di febbrili trattative seguite minuto dopo minuto

- 12.00 Icardi verso la Malpensa: dovrebbe prendere il volo verso la Francia dove lo aspetta il Psg

- 11.45 la Sampdoria cede Capezzi all'Albacete

- 11.40 Il Torino non molla la trattativa per Idrissi

- 11.30 Il Genoa prova a chiudere per per Ankersen

- 11.15 In Francia danno per fatto il passaggio di Icardi al Psg

-11.00 Il Cagliari segue Goldaniga e inserisce nella trattativa con il Sassuolo Goldaniga

