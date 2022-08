Napoli, ore decisive per Raspadori. Inter, Sanchez risolve il contratto e dice addio. Bologna, lo United insiste per Arnautovic

Può essere domani il giorno di Raspadori al Napoli. L’attaccante è titolare nella sfida tra Sassuolo e Modena, valida per i 32° di finale di Coppa Italia. Le parti potrebbero chiudere a 35 milioni di euro. Sono ore importanti sia per gli azzurri sia per i neroverdi. Non è l’unica operazione di Aurelio De Laurentiis, che sta cedendo Fabian Ruiz al Psg per 25 milioni di euro con Keylor Navas che andrebbe a difendere i pali del Napoli, battendo la concorrenza di Kepa del Chelsea. Il Milan può tirare un sospiro di sollievo. Gli esami ai quali si è sottoposto Tonali hanno escluso lesioni muscolo-tendinee. Il centrocampista rossonero resta a rischio per il debutto in campionato di sabato 13 agosto, a San Siro, contro l’Udinese (ore 18): sarà valutato di giorno in giorno. In caso di sua assenza, Stefano Pioli potrebbe optare per Krunic, vero e proprio jolly rossonero, accanto a Bennacer in mediana. In via Aldo Rossi – che in queste ultime tre settimane di mercato vuole anche un difensore centrale – può avere meno fretta di acquistare un centrocampista, dopo gli affari sfumati di Renato Sanches (andato al Psg) e Chukwuemeka, passato dall’Aston Villa al Chelsea, alla corte di Thomas Tuchel. Due i profili seguiti: Onyedika del Midtjylland e Onana del Bordeaux, con Tameze del Verona e Pape Matar Sarr del Tottenham sullo sfondo.

APPROFONDIMENTI CALCIOMERCATO Juve, l'Atletico Madrid mette nei guai Allegri LE TRATTATIVE Belotti dice no al Wolverhampton SPORT Lazio, visite mediche per il nuovo acquisto Vecino

Il Psg può tornare alla carica per Skriniar

Il clima tra l’Inter e Digitalbits si è fatto molto pesante. L’11 agosto sarà presentata la seconda maglia: ci sarà lo sponsor sulla prima squadra maschile, ma non su quella femminile. Intanto, Sanchez ha risolto il contratto ed è andato al Marsiglia. Il Psg, definito l’affare Fabian Ruiz, potrebbe tornare alla carica per Skriniar offrendo 70 milioni di euro e facendo vacillare il club di viale Liberazione. Simone Inzaghi da qui alla fine del mercato (1 settembre) non sarà tranquillo. La Juventus punta a chiudere per Kostic con l’Eintracht Francoforte, mentre Paredes rimane il primo obiettivo a centrocampo, aspettando l’uscita di Arthur. In difesa Rugani non è convinto delle proposte ricevute e potrebbe rimanere. Il Manchester United insiste per Arnautovic che spinge con il Bologna per essere ceduto. Ma i tifosi dei Red Devils insorgono. Sui social c’è chi lo accusa di razzismo per quanto accaduto in Austria-Macedonia del Nord agli Europei della scorsa estate (13 giugno 2021). Dopo il suo gol del 3-1 aveva insultato Alioski e fu squalificato un turno. Il Monza non molla Acerbi per la difesa ed è al lavoro per chiudere per Petagna e con Icardi. Parisi rinnova con l’Empoli fino al 2025.