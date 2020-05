© RIPRODUZIONE RISERVATA

è stato di parola: gli affetti al primo posto. Così, dopo il vertice con il dsdello scorso week end, ha ribadito all'ok per il rinnovo del contratto biennale. Ecco le cifre: 4 milioni di euro a stagione, quasi 3 per la firma e circa 1 milione di bonus complessivi . Un accordo ancora da big che ricalca quello offerto dall'Inter ma anche la proposta azzurra quasi sottoscritta lo scorso marzo, quando il goleador belga aveva incontrato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, all'. I tifosi azzurri tirano un sospiro di sollievo. Il messaggio, accorato e sincero, inviato nei giorni scorsi («Ciro resta con con noi») ha fatto breccia nel cuore del calciatore 33enne, che potrebbe avere in futuro anche un ruolo dirigenziale.spera così di fare festa doppia. Perché il Napoli ha preparato anche i documenti per il rinnovo di. Il centrocampista polacco è un altro degli intoccabili di Ringhio e pertantoha deciso di premiare l'ex Udinese con un prolungamento sui 4 milioni di euro a stagione. Per la fumata bianca, manca solo la stretta di mano sui diritti d'immagine.Decisamente più lontana la firma di. Il contratto dell'attaccante classe '94 scade nel 2021 e al momento non c'è intesa sulla clausola da 100 milioni. Senza una firma in tempi brevi, il Napoli sarà costretto a venderlo al migliore offerente e tra i corteggiatori del giocatore c'è proprio il grande ex:. I contatti tra Mlik e il tecnico bianconero sono frequenti. L'allenatore è sceso in campo per aiutare la Juventus a realizzare un piano, ora che le difficoltà economiche impongono una riduzione dei costi. Quale? Tesserare il calciatore (anche nel mirino dell'Atletico Madrid) a zero o ad una cifra molto bassa, grazie all'inserimento di una contropartita gradita al club campano.