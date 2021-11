Calciomercato, Lozano spaventa il Napoli: «Vorrei andare in una squadra più grande»

Tra i tanti motivi per cui gli allenatori di club odiano la sosta delle Nazionale c'è anche "l'aria di casa" che porta i giocatori a fare certe dichiarazioni. E' il caso di Lozano che, parlando del suo futuro, ha detto a una tv messicana: «Il Napoli è un club molto competitivo ma vorrei andare in una squadra più grande». Le parole ad Azteca Deportes sono arrivate a Napoli nel tempo di un click. Allarme mercato? Forse ma a leggere bene le parole del Chucky sembre di intravedere solo i sogni, legittimi, di un professionista: «Il Napoli è cresciuto molto, ha giocatori competitivi ma la verità è che mi piacerebbe andare in un club più grande. Voglio migliorare a livello personale e a livello sportivo. Spero che tutto questo possa accadere»

