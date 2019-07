Il Manchester United mette Milinkovic in stand-by

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Apparentemente l’attesa non lo sta logorando. Milinkovic si è goduto alla grande, con la bella fidanzata Natalia, i tre giorni di riposo a Mykonos. Oggi col diesse Tare farà il punto della situazione a Formello, lo United non si è ancora mosso. Con l’agente Kezman c’è già (a 6 milioni a stagione) un accordo, ma Lotito non ha mai visto i famosi 90 milioni (75 più 15 di bonus) sul piatto. Perché a Manchester stanno facendo sempre i conti con Pogba, destinato al Real ma non ancora partito. I Red Devils così si stanno prima concentrando sullo scambio Lukaku-Dybala e a centrocampo sull’affare Bruno Fernandes dallo Sporting Lisbona. Un colpo che non escluderebbe quello di Milinkovic, ma nelle ultime ore lo United avrebbe messo pure gli occhi sull’occasione (a 50 milioni) Rakitic. Insomma, più passano le ore, più Sergej rischia di rimanere – si fa per dire – sul groppone. In realtà, Inzaghi lo terrebbe più che volentieri, ma con quali motivazioni? Si sta ripetendo quanto successo lo scorso anno, anche se tutto può accadere con la Premier sino all’8 agosto. Dopo quella data invece potrebbe essere il Psg a passare al contrattacco per ottenere – senza concorrenti inglesi – uno sconto. Ma la Lazio a quel punto rischierebbe di non avere più in mano il principale sostituto: Yazici è a un passo dal Lille per 25 milioni, Tare potrebbe virare sull’alternativa costosa Szoboszlai o un altro mister X. E se alla fine invece rimanesse Milinkovic? La Lazio dovrebbe dopo un anno risedersi al tavolo per un altro adeguamento, sperando che Sergej ritrovi il sorriso e gli stimoli in campo sicuramente prima di quanto successo lo scorso campionato. E forse sarebbe davvero finito il mercato.