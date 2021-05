Milan show: c’è l’accordo per Tomori in attesa di Giroud

Dopo Maignan, ecco il riscatto Tomori. Il Milan non si ferma più e piazza il secondo ‘colpo’ in entrata, confermando il difensore 23enne ormai ex Chelsea. L’intesa, da quanto trapela, è stata raggiunta nelle scorse ore sulla base di 28 milioni di euro. E non finisce qui, perché stando alle ultime indiscrezioni i meneghini sarebbero vicini anche a Giroud, scelto come vice-Ibra e fresco vincitore della Champions League con la maglia dei Blues.

