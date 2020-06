© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilavrebbe voluto vendere quest'anno. Ma la situazione contrattuale del portiere rossonero, in scadenza nel 2021, e l'assenza di offerte importanti per il suo cartellino hanno convinto il club meneghino a cambiare strategia. Nei piani della società adesso c'è un prolungamento dell'estremo difensore di Castellammare di Stabia per altri cinque anni, a cifre più alte rispetto a quelle attuali. Infatti, pur di salvare il patrimonio Gigio, l'ad Gazidis è disposto ad aumentare lo stipendio del calciatore fino a 7,5 milioni di euro a stagione. L'offerta è ritenuta soddisfacente dal portiere classe '99 ma spetterà al suo agente,, discutere dei vari dettagli durante il prossimo incontro.«Sul tavolo ci sono tante questioni, sicuramente il Milan ha il dovere di provare a tenere un giocatore importante come Gigio, per quello che rappresenta come giocatore e simbolo della società. Oltre al fatto che è secondo il mio modesto parere il portiere più forte del mondo», le parole in merito del dt Maldini, rilasciate a Dazn prima della sfida con la Roma.