Calciomercato, gli affari di oggi: Il Milan ha chiuso Pulisic a 20 milioni, lo United è a un passo da Onana. La Juve annuncia Giuntoli, la Fiorentina ci prova per Parisi

Il nuovo Milan di Pioli inizia a prendere forma, dopo l’addio a Tonali e l’ufficialità di Loftus-Cheek, i rossoneri chiudono un altro colpo di buon livello. Accordo raggiunto in giornata a 20 milioni con il Chelsea per Christian Pulisic a titolo definitivo, nei prossimi giorni atteso a Milano per le visite mediche. Rimangono vive le piste Morata e Scamacca in attacco, così come quella per l’esterno del Villarreal Chukwueze. Il prossimo colpo potrebbe essere Reijnders dall’Az, anche se ballano ancora circa 5 milioni tra domanda e offerta.

L’Inter è alle prese con la cessione di Onana, che metterebbe a bilancio una plusvalenza monstre.

Lo United è arrivato ad offrire 52,5 milioni di euro, si può chiudere verso i 55 milioni, giocando sui bonus, intanto il portiere ha già l’accordo con i Red Devils. Per il sostituto oltre a Trubin e Carnesecchi torna in corsa Sommer, parte della cifra incassata per Onana andrà reinvestita con il Chelsea per Lukaku, a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. In difesa dopo il mancato approdo di Azpilicueta i nerazzurri potrebbero affondare su Demiral.

La Juve annuncia Cristiano Giuntoli, nuovo Football Director bianconeri, e intanto pensa alle uscite. Zakaria si avvicina al West Ham, operazione che si potrebbe chiudere a inizio della prossima settimana. L’offerta di 18 milioni (con obbligo di riscatto condizionato) non è ancora sufficiente, si può trovare l’accordo intorno ai 20 milioni, verso la Premier anche Arthur, mentre per Mckennie oltre all’Aston Villa c’è sempre il Galatasaray. A centrocampo il primo obiettivo rimane Milinkovic Savic, le alternative Samardzic e Koopmeiners. Bonucci valuta offerte, c’è il Newcastle in pole, Miretti potrebbe andare in prestito. L’Udinese ha ufficializzato Lucca, il Monza Gagliardini, l’Atalanta ha messo nel mirino Hien del Verona dopo Kolasinac e Bakker. La Fiorentina ha offerto 12 milioni di euro, tra parte fissa e bonus, per Parisi dell’Empoli. Mentre su Amrabat c’è l’interesse dell’ Al-Ahli.