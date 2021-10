Milan, ecco Mirante: visite e firma per l'ex portiere della Roma

Mercoledì 13 Ottobre 2021, 11:20 - Ultimo aggiornamento: 12:47

Programma confermato. Stamane Antonio Mirante ha svolto la prima parte delle visite mediche presso la clinica Columbus e subito dopo si è recato alla Madonnina per ottenere l’idoneità sportiva. L’accordo tra le parti (contratto fino al termine della stagione con opzione per un altro anno) è stato raggiunto ieri pomeriggio, dopo un confronto approfondito tra lo staff tecnico e la dirigenza rossonera. Il portiere campano, ex Roma, era da tempo in contatto con il dt Paolo Maldini che aveva pensato a lui in passato anche come vice-Donnarumma. L'occasione si è presentata con lo stop di Mike Maignan, fermo ai box per un intervento al polso sinistro in programma oggi. I tempi di recupero dell’estremo difensore francese sono incerti e così il Milan si è trovato costretto ad intervenire sul calciomercato. Tra l’altro, Mirante è seguito dallo stesso agente di Pioli. Un indizio, questo, importante pure in ottica rinnovo considerando che l’allenatore rossonero punta al prolungamento del contratto, in scadenza nel 2022.