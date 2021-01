Calciomercato. L’arrivo di Meité, il rinnovo di Calhanoglu e l’acquisto di un difensore: il Milan non si ferma più. Sfumato Koné, il club rossonero ha chiuso ieri l’operazione con il Torino per il centrocampista francese, classe '94. L'affare è stato impostato sulla base di 8-9 milioni di euro tra prestito e riscatto, ai quali bisogna aggiungere quasi 2 milioni di euro per i bonus. Il parigino voleva fortemente il Milan e l'operazione è stata agevolata proprio dagli ottimi rapporti tra il suo entourage e il Diavolo. E i colpi targati Massara non finiscono qui. Nei piani del Milan, è previsto anche l’innesto di un centrale difensivo giovane ed esperto, come Simakan o Tomori.

Lazio-Roma, arbitra Orsato: è il suo quinto derby. Per Inter-Juve c'è Doveri

La strategia quindi non cambia: se lo Strasburgo non abbasserà le pretese per il centrale classe 2000, allora i meneghini punteranno tutto sul calciatore del Chelsea. Solo conferme, poi, su Calhanoglu, con il turco vicinissimo al prolungamento del contratto in scadenza nel 2021. L’intesa dovrebbe arrivare a metà strada, ovvero sui 4/4,5 milioni di euro all’anno, fino al 2024 o 2025. Sul fronte attacco va invece registrata la candidatura di Mandzukic. Il croato, libero sul mercato, è stato proposto dall’agente Branchini in occasione del vertice di Casa Milan di tre giorni fa. Sempre lunedì, il procuratore ha offerto Pavoletti del Cagliari, in uscita e già in orbita Juve. Dal Milan all’Inter. Con il mercato fermo, i nerazzurri sono concentrati sulle uscite. Ancora nessuna novità rivelante sul fronte Eriksen mentre Dalbert, rientrato dal Rennes, è stato già girato al Valladolid di Ronaldo.

