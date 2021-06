Milan, c'è la conferma di Brahim Diaz. Ma il rinnovo di Kessie resta in salita

Lunedì 28 Giugno 2021, 12:40

Milan ancora protagonista sul calciomercato. Dopo Maignan e il riscatto di Tomori è arrivata anche l'intesa per Brahim Diaz, sulla base di un prestito e diritto di riscatto intorno ai 25 milioni di euro. L'operazione col Real Madrid è stata facilitata dai buoni rapporti tra il dt Maldini e il tecnico delle merengues, Carlo Ancelotti. Ma anche la volontà dello spagnolo ha giocato un ruolo fondamentale.

APPROFONDIMENTI MERCATO La Lazio vola con Hysaj e Angileri. Correa al Psg CALCIOMERCATO Sergio Ramos vuole il Psg: ecco cosa manca. Sancho allo United:... CALCIO Sorpasso Roma per Kostic, il re degli assist. Piace anche alla...

Gli altri nomi e i rinnovi

Sono attese, poi, novità sul fronte Dalot. Stefano Pioli ha chiesto la conferma del terzino portoghese ed è in attesa della risposta dello United. Tra le alternative, c'è Odrizola del Real Madrid. Non solo rinforzi: i pensieri del Diavolo sono rivolti anche al rinnovo di Kessie. Il centrocampista rossonero è in scadenza nel 2022 e chiede almeno 6 milioni di euro a stagione per il prolungamento. Il Milan è fermo all'offerta di circa 4 milioni di euro, quindi la distanza tra domanda e offerta resta ancora ampia. L'Inter e il Real Madrid hanno già preso contatti con l'entourage del giocatore ex Atalanta: ecco perché i tifosi, e non solo, temono un altro caso Donnarumma.