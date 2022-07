Calciomercato Milan, fumata grigia per De Ketelaere ma si tratta ancora. Napoli, idee Raspadori e Simeone

Fumata grigia, ancora una volta, per De Ketaelere. La trattativa tra il Milan e il Bruges per il trasferimento in rossonero del belga è arrivata alla stretta finale, ma non c'è ancora la parola fine in un senso o nell'altro. Si è concluso l'incontro avvenuto a Lugano, in Svizzera, tra Paolo Maldini e Frederic Massara e la dirigenza del Bruges. L'obiettivo è provare a colmare la distanza tra le parti: 33 milioni di euro la proposta, 35 la richiesta. Da entrambe le parti nessun arrivo a metà strada. De Ketelaere negli ultimi giorni è rimasto ai margini nella sua attuale squadra (che ha già disputato la Supercoppa nazionale e la prima giornata di campionato), perché mentalmente sotto pressione per via delle voci di mercato. Il Milan vuole chiudere in tempi brevi e pensare, non è solo un'alternativa, a Ziyech del Chelsea.

La Juventus, invece, lavora in uscita: risoluzione del contratto con Ramsey (accordo da trovare ancora) e Arthur verso il Valencia per arrivare poi a Paredes e puntare tutto su Morata come vice Vlahovic. Il Napoli abbraccia Kim e punta Raspadori e Simeone. Da parte sua, l'Inter ha il mercato in stand by per i continui rifiuti di Sanchez. Pinamonti va alla Salernitana. Tempi un po' più lunghi per Milenkovic, seguito anche da Juventus e Napoli. Invece, il Bologna non molla la pista Ilicic, mentre il Rennes vuole Theate.