Giovedì 28 Luglio 2022, 18:24 - Ultimo aggiornamento: 18:25

De Ketelaere si avvicina al Milan. In via Aldo Rossi attendono il sì del Bruges in queste ore. Si chiude a 35 milioni di euro: 31 milioni di parte fissa e quattro di bonus. Il trequartista belga non si è allenato. Sta spingendo per vestire la maglia rossonera e firmare un contratto di cinque anni a 2,3 milioni di euro a stagione. Il Bruges si deve arrendere. Non ci sarà l’asta sperata perché il giocatore vuole solo il Milan. Inoltre, il giocatore sta rinunciando pure a una parte di stipendio con la sua attuale squadra. Ci sono tutti i presupposti per la fumata bianca. Poi i rossoneri torneranno a riparlare con il Chelsea per Ziyech e con il Tottenham per Tanganga. E monitora, anche se ora l’affare è più complicato, Renato Sanches. In caso di un lungo stop di Pogba la Juventus può tornare in pressing su Milinkovic della Lazio. Invece, il futuro di Rabiot potrebbe essere lontano da Torino. Il centrocampista francese, infatti, resta sul mercato nonostante l'infortunio rimediato dall’ex United. Rabiot ha estimatori in Francia: l’entourage del calciatore ha allacciato i contatti con il Monaco.

Allarme Inter con Digitalbits.

Lotito su Dybala alla Roma: «Noi non collezioniamo figurine Panini, vendiamo solide realtà»



L’Inter potrebbe avere dei problemi seri con il proprio Digitalbits, che già al 30 giugno scorso non ha completato il versamento di quanto pattuito con l’accordo per diventare sponsor di manica per cinque milioni di euro. Adesso è diventato main sponsor per un accordo di 85 milioni di euro per quattro stagioni, ma le parti sono al lavoro per trovare una soluzione. Intanto, un indizio delle forti tensioni fra le parti è la cancellazione dal sito dell’Inter di ogni riferimento alla criptovaluta e c’è l’ipotesi che il nome dello sponsor possa sparire anche dai led a bordocampo nell’amichevole di sabato 30 luglio contro il Lione a Cesena. Al di là di questi discorsi, il Psg insiste per Skriniar e Chelsea e Manchester United per Dumfries. In viale Liberazione sperano che Sanchez accetti la proposta del Marsiglia. Il West Ham ha alzato l’offerta per Zielinski: al Napoli 35 milioni di euro (bonus compresi), ma il polacco non vuole accettare il trasferimento a Londra. La Cremonese prende Okereke, mentre l’Atalanta accelera per Lockman con il Lipsia e non molla Pinamonti. Muriel è sempre più lontano da Bergamo. Ufficiale Molina all’Atletico Madrid, mentre il Monza vuole Rovella.