Milan, Pioli chiede a Maldini uno sforzo per Berardi. Juve, respinte due offerte per Chiesa

Giovedì 22 Luglio 2021, 18:37 - Ultimo aggiornamento: 18:39

Stefano Pioli continua a sognare Domenico Berardi per il suo attacco. I costi però sono alti e al momento Massara e Maldini non hanno dato l'ok all'operazione col Sassuolo. La richiesta dei neroverdi, infatti, non cambia. Per l'addio del fresco campione d'Europa servono circa 35-40 milioni di euro con la formula dell'obbligo di riscatto. Insomma anche le altre società sulle tracce dell'attaccante calabrese, come Chelsea e Borussia Dortmund, sono avvisate.

Gli altri azzurri sul mercato

A proposito di talenti azzurri, negli ultimi giorni sono arrivate nuove offerte per Chiesa. Si tratta di proposte molto alte firmate Liverpool e Chelsea, offerte sui 70 milioni che la Juventus non ha voluto però considerare. Per i bianconeri e il tecnico Allegri, il talento ex Fiorentina resta infatti uno degli intoccabili della rosa. Al centro del progetto del livornese c'è anche Paulo Dybala. La Juve vuole ripartire da lui e ora attende l'arrivo del rappresentante dell'argentino per approfondire i discorsi sul prolungamento.

In entrata, il tecnico bianconero aspetta invece Locatelli. Come previsto il centrocampista della Nazionale ha detto no all'Arsenal. Si sente già bianconero e non vede l'ora di fare il salto di qualità dopo la vittoria dell'Europeo.