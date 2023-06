Calciomercato, gli affari di oggi: Marino saluta l'Udinese dopo 4 anni, Di Francesco al Frosinone. Juve in pressing su Parisi, Dzeko in Turchia

Nessun rinnovo di contratto per Pierpaolo Marino, che saluta l'Udinese dopo quattro anni. Cambio al vertice dell’area tecnica bianconera con il probabile ingaggio di Federico Balzaretti, dopo l’esperienza al Vicenza. Dopo due anni Di Francesco torna ad allenare in Serie A, accordo raggiunto con il Frosinone, neo promosso in Serie A. Di Francesco raccoglierà l’eredità di Fabio Grosso.

Calciomercato ultime notizie oggi: Inter, vicino il riscatto di Acerbi. Roma, ufficiale il rinnovo di Cristante e Wijnaldum manda segnali. Fiorentina, sondaggio per Zaniolo

Manovre bianconere

La Juve potrebbe accogliere Magnanelli per sostituire Paolo Bianco, ritrova Claudio Chiellini, nuovo responsabile della Next Gen e aspetta Giuntoli.

Il primo tassello in uscita è quello di Kulusevski al Tottenham a titolo definitivo per 30 milioni, in attesa di piazzare anche Zakaria, Arthur e McKennie (dialoghi aperti con il Galatasaray, in cambio la Juve vorrebbe Zaniolo), Manna deve puntellare le fasce. Fuori due titolari come Alex Sandro e Cuadrado, che per questioni di ingaggi ed età non saranno rinnovati, dentro Cambiaso ma non basta. Nel mirino Castagne, ma anche Odriozola e Vasquez, nelle prossime ore probabile incontro con l’Empoli per Parisi. Mentre il Benfica ci prova per Di Maria, svincolato di lusso dopo la stagione a Torino.

Le milanesi e non solo

L’Inter potrebbe far partire Bellanova in direzione Torino sponda granata, mentre Brozovic è sempre tentato dalle sirene saudite, per Barella il Newcastle dovrà alzare l’offerta. Dzeko a un passo dal Fenerbahce, mentre Lukaku sarebbe intenzionato a rifiutare la ricchissima offerta dall’Arabia con l’obiettivo di rimanere a Milano, verso la cessione invece Gosens.Il Milan deve difendersi da Manchester United e Manchester City per Theo Hernandez, nel mirino in entrata ci sono Chuckwueze del Villarreal e Chukwuemeka del Chelsea. Thuram si defila in direzione Psg o Lipsia, in uscita Maignan, oltre a Theo Hernandez appunto. Wladimiro Falcone tornerà alla Sampdoria, dopo il contro riscatto esercitato dal club ligure dal Lecce, che lo aveva acquistato a titolo definitivo. Altro contro riscatto per il Milan nei confronti di Lorenzo Colombo, sempre dal Lecce.