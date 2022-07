Lewandowski firmerà un contratto di 4 anni con il Barcellona

L'attesa è giunta al termine. E' ormai questione di ore e a Barcellona aspettano l'annuncio ufficiale. Robert Lewandowski, 33 anni, vestirà la maglia blaugrana non appena l'accordo tra i catalani e il Bayern sarà ufficiale. La firma arriverà dopo il versamento di 45 milioni più 5 di bonus nelle casse bavaresi. Mundo Deportivo sottolinea anche l'aspetto contrattuale dell'operazione: «Lewandowski firmerà per quattro stagioni». Sui social c'è fermento e le frasi del polacco sono state condivise migliaia di volte: «Questi otto anni sono stati speciali e non li dimenticherò. Ho passato un periodo splendido a Monaco».

La presentazione di Lewandowski

Nelle prossime ore dunque dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale, proprio nel giorno della presentazione del Bayern ai propri tifosi. Lewandowski non ci sarà, anzi è pronto a partire per gli Stati Uniti dove il Barcellona inizierà il suo tour americano. In caso di ritardo, l'attaccante polacco effettuerà le visite mediche dirattamente nel Nord America. Mentre per la presentazione ufficiale sembra probabile che lo show venga fissato per il Trofeo Joan Gamper, appuntamento classico estivo in agenda per il 7 agosto.