Calciomercato, gli affari di oggi: l'Inter prenota Sommer e Trubin per il dopo Onana. Milan pronto al rilancio per Reijnders. Vlahovic e Pogba i nodi della Juventus

Giorni caldi per le milanesi, con nerazzurri e rossoneri vicini ai loro prossimi obiettivi. L’Inter è pronto a salutare Onana, in attesa dell’ultimo rilancio del Manchester United, superiore ai 57 milioni. Al suo posto Marotta è deciso ad affondare su Trubin e Sommer, anche perché Handanovic e Cordaz hanno salutato. Visite mediche per Bisseck, mentre il Milan dopo Loftus-Cheek accoglie anche Pulisic, visite mediche e firma per l’americano che ha scelto il numero 11. Il prossimo nel mirino di Furlani è Tijjani Reijnders, fuori nell’ultima amichevole dell’Az Alkmaar contro lo Standard Liegi: indizio di mercato piuttosto evidente, gli olandesi aspettano soltanto l'ultimo rilancio del Diavolo, la chiusura potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Il Bologna pensa a Ballo Touré ma l’ingaggio da 2 milioni al momento è off limits.

L’intreccio per Scamacca in attacco coinvolge anche la Roma, in pole, e la Juventus, più defilata, che prova a chiudere le uscite di Zakaria (West Ham), McKennie (Brighton) e Arthur in Premier, mentre negli ultimi giorni il Psg si è fatto sotto chiedendo informazioni per Vlahovic.

In casa Juve tengono banco i casi Bonucci e Pogba: il capitano sta valutando offerte e soluzioni (Samp o estero) perché non sarà più al centro del progetto della prossima Juve, mentre il francese sta ragionando sulle proposta dall’Arabia Saudita, vorrebbe rimanere in Italia/Europa ma gli arabi sono pronti a rilanciare.

E dalla Saudi Pro League arriva un’offerta monstre anche per Zaniolo, dopo aver convinto Milinkoivc Savic. Il Napoli ha nominato Mauro Meluso nuovo direttore sportivo. E intanto è stato raggiunto l’accordo per il difensore del Wolverhampton Maximilian Kilman. Cinque anni di contratto a 2.7 milioni, gli inglesi chiedono una cifra vicina ai 30 milioni.