Lazio, pronto un doppio colpo e per il centrocampo c'è un nome nuovo

Dal biancazzurro al biancoceleste, il passo sembra breve. Eppure la trattativa tra Lazio e Spal per Lazzari sta quasi diventando estenuante. L'indizio positivo è che, nonostante il ds Vignati parli di diverse squadre interessate, a Ferrara considerano la sua assenza ieri al parco urbano nella festa della Curva Ovest l'ennesima conferma dell'imminente sbarco nella capitale. Murgia sa già che passerà a titolo definitivo nel club ferrarese, Lotito e Mattioli stanno limando gli ultimi angoli di ogni valutazione. Manuel ha inviato solo un video coi saluti ieri ai tifosi per evitare le scomode domande dei giornalisti. A tutti è parso un addio dopo sei anni da idolo. Adesso Lazzari, a 25 anni, è pronto e vuole il definitivo salto. Inzaghi gli ha promesso di farne - come mister Semplici - la freccia più appuntita del suo arco. Gli ha già spiegato tutto al telefono e non vede l'ora di rodarlo ad Auronzo. Un po' come successo l'anno scorso con Acerbi e col Sassuolo, questo è il nome sul quale è stato accontentato da Lotito e Tare, il tecnico. L'affare nelle prossime ore andrà in porto.Fuochi d’artificio a un passo. Perché in contemporanea può arrivare un doppio colpo. Ha alzato pure l’offerta per Vavro, la Lazio: 10 milioni e uno di bonus per far cedere definitivamente le ultime resistenze del Copenaghen, che valutava 13 il cartellino del suo spilungone centrale. Lo slovacco è pronto a prendere il primo aereo e a sbarcare nella capitale. L’agente Petras conferma la trepidazione, malcelata comunque anche dal difensore: ieri su Instagram, già invaso dai tifosi biancocelesti, Denis ha iniziato a seguire il profilo ufficiale biancoceleste. Forse non sa che difficilmente da lì gli diranno quando dovrà svolgere le visite mediche (rimandate ieri per Immobile). Forse però addirittura dopodomani, quando potrebbe (anche per ragioni di bilancio) essere ufficializzato finalmente l’acquisto di Jony. L’esterno asturiano ha già volto in segreto gli esami e ha pure ricevuto da Inzaghi i compiti (come i suoi compagni) d’allenamento per le vacanze.Quattro nuovi volti (compreso Adekanye) in ritiro, è questo l’obiettivo. Poi la Lazio si fermerà e aspetterà di capire Milinkovic che fine farà. E’ stato individuato il 22enne Yazici del Trabzonspor per prendere la sua eredità, ma Tare si sta concentrando anche su altri obiettivi in mediana. In particolar modo avrebbe già bloccato un altro centrocampista. E’ spuntata la candidatura di Baptiste Santamaria, francese classe ‘95 di proprietà dell’Angers. E’ stato offerto dall’entourage anche all’Udinese, potrebbe essere considerato dopo l’uscita di Badelj. Si tratta infatti di un regista, magari come alternativa a Leiva, ieri in posa insieme a Roberto Carlos come un’autentica leggenda. Peccato non sia arrivato alla fine Wesley per ampliare la colonna brasiliana, ma Tare continua a giurare di avere in attacco un altro asso nella manica. Se ne parlerà però più avanti, in una seconda fase. Quella con o senza la cessione di Milinkovic. Cambiano le prospettive con o senza almeno 80 milioni.