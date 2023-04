Calciomercato Lazio, ora il "bonus Roma" di Pedro è un giallo

Dopo quasi due mesi si rivede Immobile festeggiare per un gol. Lo attendeva tanto Ciro, ecco perché dopo aver spiazzato Dragowski gli è tornato il sorriso. La Lazio continua a volare e adesso ha ritrovato pure i centri del suo bomber. Il sesto gol al sesto confronto con lo Spezia è valso anche la settima doppia cifra consecutiva in Serie A, con la corsa verso quota 200 che continua sia col club che in campionato, traguardi distanti rispettivamente 6 e 8 lunghezze.

Lazio, le parole di Immobile

Che liberazione per Ciro e la conferma è arrivata dopo il triplice fischio: «Il gol mi mancava. Quest’anno è stato un po’ movimentato dal punto di vista degli infortuni, ma la squadra ha saputo sopperire alla mia assenza. Per quest’ultima parte di campionato ho promesso che darò il meglio per raggiungere l’obiettivo insieme a loro». Ora c'è un fondamentale finale di stagione: «Voglio mettermi a posto fisicamente, poi andrò a mille all'ora come ho sempre fatto dai vent'anni e come farò fino a quando smetterò, fa parte del mio essere. A volte succede nel calcio di iniziare con gli infortuni e non finire più, sono stato sfortunato con il problema alla caviglia. Ma andiamo avanti, non si molla». Infine sull'obiettivo: «Champions? Sì ci penso, è bello, è un obiettivo per cui lottiamo, siamo nel vivo, se vediamo la classifica mesi fa sembravamo quasi spacciati mancano nove partite può cambiare tutto».

Pedro, giallo sul rinnovo: il bonus da versare alla Roma scade a settembre

La partita di ieri per lui è terminata al 68', quando Sarri lo ha cambiato con Pedro, che sta cerando di trovare una soluzione per il suo futuro. Come emerso da tempo, un eventuale rinnovo in biancoceleste lo costringerebbe a versare di tasca sua alla Roma una cifra vicina al milione (700mila euro). Un ostacolo non indifferente, che inizialmente sembrava potesse essere superato posticipando l'ufficialità a luglio. In realtà però la clausola pro-Roma non è valida fino al 30 giugno bensì fino al 12 settembre. Ecco perché continua la ricerca del dribbling migliore per continuare la sua storia con la Lazio, magari in Champions League.