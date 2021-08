Lazio, Monchengladbach e Eintracht su Muriqi. Intanto inizia il ritiro in Germania

Lunedì 2 Agosto 2021, 14:21 - Ultimo aggiornamento: 14:26

Borussia Monchengladbach e Eintracht Franforte piombano su Muriqi. Mentre Sarri per Marenfield ne convoca 27, lasciando il resto a lavorare a Formello. Ma andiamo con ordine, partendo dal mercato. Sembrano fare sul serio le due società tedesche che sono all ricerca di un centravanti. Entrambe vorrebbero prendere il bomber kossovaro con un prestito e un diritto d’acquisto per la stagione successiva. La Lazio ci pensa, vorrebbe che il prestito sia oneroso e provare ad inserire l’obbligo sul riscatto.

Anche per questo motivo il direttore sportivo é partito con la squadra perché potrebbe muoversi e andare a trattare direttamente con i due club interessati. Per ora sono solo sondaggi ma la sensazione é che ci possa essere qualcosa di più concreto nelle prossime ore. Se fosse l’Eintracht, inoltre, potrebbe esserci la possibilità di parlare anche di Kostic, considerato che il suo manager Ramadami ne ha parlato con i dirigenti laziali, riscontrando al momento attenzione ma senza approfondire il discorso.

Il laterale serbo é un ottimo giocatore, ma potrebbe non fare al caso di Sarri per le sue caratteristiche. Anche qui si riflette e col passare delle ore ogni scenario può evolversi e cambiare. Allo stesso tempo si tratta col Bordeaux per Basic nel tentativo di portarlo già in Germania a lavorare con il testo della squadra.

Rosa asciutta

A Marenfield oggi la Lazio comincia la seconda fase del ritiro, a breve raggiungerà la sede tedesca per riprendere la preparazione. Il tecnico Maurizio Sarri ha scremato l’organico rispetto agli oltre trenta giocatori che aveva ad Auronzo, convocandone 27 e lasciando nella capitale Durmisi, Adekanye e soprattutto Fares, uno dei due acquisti dell’anno scorso tanto voluto da Inzaghi. Per lui sono aperte trattative di mercato che portano a Cagliari e Torino, ma non solo.

LA LISTA CONVOCATI

Portieri: Adamonis, Reina, Strakosha;

Difensori: Acerbi, Hysaj, Kamenovic, Lazzari, Marusic, Patric, Radu, Ramos, Vavro;

Centrocampisti: Akpa Akpro, André Anderson, Cataldi, Escalante, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic;

Attaccanti: Caicedo, Correa, Felipe Anderson, Immobile, Jony, Muriqi, Raul Moro, Rome

