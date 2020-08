© RIPRODUZIONE RISERVATA

Altra giornata frenetica in casa Lazio. Tra continui gialli di mercato e primi contatti importanti per Rafinha, qualcosa su James e anche Giroud. Ma andiamo con ordine. L’effetto dell’onda lunga di Silva pare si aggiri anche su Vedat Muriqi, anche se rispetto allo spagnolo la situazione è assai diversa. L’attaccante turco che Lotito sta trattando da giorni, e col quale è stato trovato un accordo per l’ingaggio a circa 1,3 milioni di euro a stagione per cinque anni, ieri ha tenuto banco. Stavolta però è stato il Fenerbahce ad uscire allo scoperto con una nota ufficiale tramite i propri canali social, smentendo qualsiasi tipo di accordo con la società biancoceleste per l’acquisizione di Muriqi. Il club di Istanbul non è nuovo a questo genere di exploit, anche perché nella comunicazione sul proprio sito, il Fenerbahce smentisce l’inserimento di un altro giocatore nella trattativa, ovvero Bastos, non l’operazione in sé. La realtà è che i turchi stanno provando a forzare la mano e mettere pressione ai dirigenti laziali per chiudere l’affare a cifre diverse. La Lazio è fiduciosa sull’esito dell’operazione e, nonostante la “fastidiosa” nota dei turchi continua a trattare con loro.Dopo la batosta su David Silva, il direttore sportivo Tare si sta dando un gran da fare per trovare il giocatore giusto da inserire nello scacchiere di Inzaghi. Tutti gli indizi portavano a Rafinha Alcantara, reduce da una ottima stagione col Celta Vigo, ma di proprietà del Barcellona, e proprio un paio di giorni fa c’è stato un contatto con l’agenzia che ne cura l’immagine e la procura. Su di lui il dirigente albanese ha una vera e propria cotta che va avanti da anni. Rispetto ad altri, poi, è un calciatore che si adatta non solo in campo ma soprattutto all’interno dell’organico. Per le caratteristiche tecniche, inoltre, sembra proprio essere il profilo ideale per coprire il mancato arrivo dell’ex stella del City ora alla Real Sociedad. Non solo. Lazio e Barcellona qualche anno fa avevano già trovato l’accordo per portare Rafinha nella capitale, poi tutto saltò a causa di due infortuni, con Luis Enrique che chiese al giocatore di restare in catalogna. A Inzaghi il trequartista dai piedi educati e tutta fantasia non dispiace affatto. Il Celta aveva la possibilità di riscattarlo a circa 17 milioni di euro, ma non aveva la possibilità economica. La Lazio sì e il Barcellona appare disposto a trattare sulla cifra, anche perché il contratto di Rafinha scade il prossimo anno e non sembra avere alcuna intenzione di rinnovare.In questi giorni infuocati, Tare ha parlato con diversi procuratori e tra questi c’è stato anche Jorge Mendes. Con quest’ultimo si è chiacchierato anche su James Rodriguez, ma le possibilità non sono molto alte. Un po’ per lo stipendio, un po’ per le esigenze del colombiano che pretende di essere un titolare inamovibile a prescindere. Di fatto, il calciatore non è stato mai trattato. La partenza, insomma, non sembra essere delle migliori. Non si è chiusa la porta anzi magari se ne riparlerà, ma ci vuole la volontà di venirsi incontro, anche e soprattutto da parte del Real Madrid, proprietario del cartellino. Ma non è aria. Tra i vari rumors legati alle stelle, e a parte Gotze e Giroud (per il quale Tare ha parlato col suo agente), da qualche giorno circola anche quello di Draxler in uscita dal Psg, ma anche qui ci si va a scontrare su ingaggi davvero proibitivi. Un’operazione in via di definizione per Auronzo riguarda l’esterno sinistro, Mohammed Fares che sta per essere acquistato .