Sabato 29 Gennaio 2022, 10:49

Non può esserci solo per Muriqi l'obbligo. La trattativa col Maiorca sul diritto/vincolo di riscatto del kosovaro a giugno (intorno ai 10 milioni) si è trascinata troppo, ma la Lazio ha comunque il dovere di sostituirlo. Come e con chi, Lotito e Tare lo sapevano bene ormai da sabato scorso all'Olimpico, ma il piano si è complicato perché l'Atalanta non sembra più così ben disposta a cedere il 25enne Aleksey Mirachuk in prestito. Dunque, convincere la Dea e centrare il colpo russo diventa una corsa contro il tempo. A poco più di 48 ore dal gong di fine gennaio, Lotito mette il turbo: «Purtroppo negli ultimi due giorni sono stato impegnato, ma adesso scendo in campo io». È soprannominato «Iron», chissà se Sarri si sente davvero in una botte di ferro. Il presidente lo ha rassicurato, ma l'allenatore lo attende al varco, anche perché nell'ultima settimana è rimasto in silenzio e all'oscuro di tutto. E ormai, insieme a lui, c'è un popolo intero ancora più irrequieto: «Sempre lo stesso epilogo, ci riduciamo all'ultimo minuto», è il tam-tam fra web e radio. I tifosi sono già sul piede della contestazione, figuriamoci se qualcosa dovesse andare storto: «Devono stare sereni chiosa il patron perché faremo qualcosa sul mercato». Più che un giuramento, sembra un gioco d'azzardo.

Calciomercato Lazio, le alternative per Sarri

L'attesa diventa infinita, sale l'ansia. Dopo gli ultimi due allenamenti a Formello, Muriqi ha svuotato finalmente l'armadietto ieri sera. Sbloccato parzialmente l'indice di liquidità, può tornare rovente l'asse con Atalanta e Verona. Lotito è convinto di poter persuadere Percassi a far traslocare Miranchuk a Roma. La mezzapunta è soluzione più che gradita a Sarri, al di là della lesione che gli farà saltare qualche gara. Non dispiace nemmeno il brasiliano Kaio Jorge, offerto in alternativa, anche se il tecnico avrebbe preferito il giovane Pinamonti in prestito sino a fine annata. Ha detto no a Kalinic, Gabbiadini, Lasagna, Zaza e Lapadula. Se Lotito però non riuscisse ad accaparrarsi Miranchuk, il vice-Immobile diventerebbe davvero una roulette russa. Tutti i nomi, anche quelli scartati, potrebbero tornare in ballo e non è esclusa nessuna sorpresa disperata. A Formello ieri smentivano il ritorno di fiamma per il capoverdiano del Porto, Jovane Cabral, ma nella stessa precarietà biancoceleste va tenuta in piedi ogni pista.

Probabili acquisti in difesa

Basti vedere cosa sta accadendo persino sulla fascia sinistra. Sarri aveva fissato nell'attaccante e nel terzino sinistro le sue priorità. Aveva indicato in particolare il jolly Nicolò Casale per la difesa. Lotito lo ha trattato direttamente con Setti, ma non è riuscito a ottenere il prestito con diritto di riscatto dal Verona. Oggi dovrebbe tornare alla carica, ma l'assalto ha difficili chance di riuscita. Non a caso, Tare tiene ancora in stand-by Faouzi Ghoulam. Ai tempi del Napoli era un fedelissimo di Sarri, ma adesso l'allenatore sconsiglia di prenderlo per la sua instabilità fisica: le operazioni ne hanno minato la carriera. Una strada sulla fascia porta ancora a Bologna: c'è il 28enne olandese Dijks, in rotta con Mihajlovic e fra un anno e mezzo a scadenza. Conosce la Serie A, a differenza di Fabricio Angileri o del paraguaiano Robert Rojas del River Plate, che andrebbero a occupare quel posto da extracomunitario, prenotato dall'agente Kezman. Anche per il suo assistito Kamenovic è l'ora della verità: sarà girato altrove (Verona) oppure resterà a Roma? Sarri non lo considera. Dunque, il tesseramento sembra un obbligo per la Lazio più che una promessa.

Alberto Abbate

