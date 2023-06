Mercoledì 7 Giugno 2023, 11:42

Con la stagione che è terminata nel modo migliore, adesso iniziano i ragionamenti sulla rosa del futuro in casa Lazio. Con l'addio di Tare ufficializzato dallo stesso ds, Lotito dovrà presto decidere la nuova figura da inserire in società, ma nel frattempo dovrà accelerare sul mercato. Il patron ha promesso a Sarri di accontentarlo su alcuni profili già entro la fine del mese di giugno. Lo scorso anno il tecnico aveva chiesto buona parte dei rinforzi entro il ritiro di Auronzo e gli sono stati confermati, per questo è lecito aspettarsi molte novità nel breve periodo.

Lazio, Luca Pellegrini può restare, ma a cifre più basse

Di certo in settimana ci sarà un nuovo confronto tra Lotito e Sarri, nel quale si parlerà ancora della Lazio da Champions che vuole costruire il tecnico. Tra i tanti ruoli da rinforzare ci sarà la fascia sinistra della difesa. A gennaio è stato preso in prestito Luca Pellegrini dalla Juventus. Nonostante le otto presenze, l'ex Roma ha convinto Sarri, che lo terrebbe volentieri in organico e lavorandoci dal ritiro gli darebbe ancor più spazio, ma per Lotito sarà necessario uno sconto. Anche se pattuito in più rate, il diritto di riscatto a 15 milioni di euro è troppo alto per il patron, che da qui in avanti avrà quasi 60 milioni da investire sì, ma anche su anche altri ruoli.

Pellegrini legato a Milinkovic, mentre Parisi...

Non è da escludere che la Juventus accetti la proposta del presidente biancoceleste, magari estendendo i discorsi anche a Milinkovic. Con la scadenza nel 2024, la Lazio sarà costretta a cedere il serbo in estate per non perderlo a zero perciò non è da escludere nemmeno che le due trattative possano ricongiungersi in una sola più ampia, magari considerando anche uno tra Rovella e Kulusevski, due calciatori che Sarri porterebbe volentieri a Formello. Al tecnico piace tanto anche Parisi dell'Empoli, società con la quale ha ottimi rapporti. Il presidente dei toscani, Corsi, si è detto pronto a lasciar partire il terzino, ma difficilmente chiederà meno di 15 milioni di euro. La Lazio però potrebbe giocarsi la carta Akpa Akpro come contropartita. L'ivoriano ha convinto molto nella sua esperienza al Castellani e più avanti Empoli e Lazio ne discuteranno una possibile permanenza in Toscana. Chissà che gli orizzonti non inglobino anche il talentuoso terzino sinistro convocato dall'u21 per l'Europeo di categoria.