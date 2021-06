Lazio, Luiz Felipe sul mercato. Dalla Spagna lo tenta il Betis di Pellegrini

Il Betis Siviglia fa sul serio su Luiz Felipe. Dalla Spagna arrivano forti le pressioni sul difensore della Lazio. Diversi quotidiani, tra cui Marca e quelli locali di Siviglia, puntano decisamente sulla possibilità che il club andaluso a breve si faccia sotto con la società biancoceleste per il cartellino del difensore centrale. Il tecnico Manuel Pellegrini l'ha messo in cima alla lista dei desideri, tanto che la società spagnola, arrivata sesta in Liga, pare voglia mettere diversi soldi sul mercato per rinforzare la squadra.

Per la Lazio e per Sarri però il centrale brasiliano è un giocatore fondamentale, uno di quelli da cui ripartire. Con lui, tra l'altro, c'è già un discorso ben avviato per il rinnovo di contratto fino al 2026 a circa 2 milioni di euro anzi sembra che Luiz Felipe abbia già siglato il rinnovo e a breve verrà annunciato. Si vedrà. Una cosa che sembra non spaventare il Betis che, su pressione del proprio allenatore, tenterà un affondo in questi giorni o comunque entro la prossima settimana.

Dalla Spagna, inoltre, si parla addirittura di una proposta di stipendio che oscilla sui 3 milioni di euro a stagione per cinque anni. Una bella cifra, ma la Lazio si sente tranquilla. E' naturale che in casa biancoceleste nessun giocatore è incedibile a patto che arrivino proposte irrinunciabili. Per Lotito un giocatore dalle caratteristiche di Luiz Felipe vale intorno ai 25-30 milioni, se il Betis dovesse fare una proposta del genere a quel punto la Lazio potrebbe rifletterci davvero.