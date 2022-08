Domenica 7 Agosto 2022, 10:49

E se anche quella di Luis Alberto diventasse una telenovela? Nell'estate della Lazio rischia di spuntare uno scoglio troppo alto. I dubbi principali del club biancoceleste da qui a fine mercato rimangono a centrocampo. Non è un segreto che i due top player Luis Alberto e Milinkovic abbiano manifestato l'intenzione di cambiare aria. Ma se per il Sergente una mancata partenza complicherebbe solo i piani economici e non quelli di campo, al contrario la permanenza dello spagnolo con la testa altrove potrebbe essere un problema per Sarri, considerando i diversi battibecchi della stagione passata. La Lazio ha accettato la volontà del Mago di tornare a Siviglia. Eppure dal club andaluso non solo non arrivano nuove offerte dopo quella di giugno scorso (16 milioni), ma Monchi continua a ribadire che non ha più intenzione di bussare alla porta di Lotito per il numero 10 biancoceleste. Tattica? Di certo il club andaluso avrebbe tutto l'interesse nel defilarsi per far calare il prezzo del calciatore. Per il momento però le energie dell'ex ds giallorosso sono dedicate al rinforzamento della difesa orfana di Koundé. La cessione del francese al Barcellona ha fruttato 50 milioni di euro che nelle idee di Monchi verranno investiti su due profili. Il Siviglia è tornato alla carica col Galatasaray, dal quale hanno già prelevato Marcão. Stavolta l'obiettivo è Nelsson, senza dimenticare l'interesse per Kehrer del Psg nonostante le smentite. Con un doppio colpo il Siviglia spenderebbe circa 40 milioni. Per questo motivo è emersa la possibilità di un prestito oneroso di Luis Alberto, formula che gioverebbe sia agli spagnoli che alla Lazio. In tal modo al Liverpool andrebbe riconosciuto solo il 30% della rivendita fissa concordata con i bonus che non verrebbero calcolati.

ECCO IL PORTIERE

Senza l'uscita del Mago rischierebbe di venir meno l'opzione Ilic, seguito pure da Torino e Brighton. Lotito si è tutelato bloccando il classe 2001 del Verona, ma i 15 milioni (bonus compresi) che occorrono per portarlo a Roma il patron li spenderebbe solamente dopo averne incassati almeno 22 da Luis. Capitolo Acerbi: torna alla carica il Monza. Da convincere il difensore. Tanti gli intrecci di un mercato dove almeno una certezza c'è: Provedel è stato escluso dai convocati di Spezia-Como di Coppa Italia. Sarà lui il nuovo secondo portiere della Lazio, ruolo che il classe '94 ricoprirà solo in partenza poiché per Sarri partirà alla stessa stregua di Maximiano. L'arrivo nella Capitale è previsto in giornata e domani toccherà alle visite mediche. L'ottavo colpo è servito, mentre come nono Sarri sogna sempre Emerson Palmieri, ancora escluso da Tuchel col Chelsea, ma per l'affondo sarà opportuno prima piazzare Hysaj.