Lazio, si lavora sul mercato in uscita. In entrata ancora caldo il nome di Basic

Martedì 13 Luglio 2021, 19:53

Momento di riflessioni in casa Lazio. Non solo per Luis Alberto, ma anche sul mercato e su alcune trattative. Chiuse le vicende legate agli ingaggi di Hysaj e Felipe Anderson, ora la società sta cercando di chiudere alcuni affari di tono minore per alleggerire la rosa ma pure per movimentare l’indice di liquidità che attualmente é negativo e non solo non permette di tesserare i nuovi acquisti gia ad Auronzo ma anche quelli futuri.

Chi entra e chi esce

Tra questi ci sono Andre Anderson e Casasola, più Kiyine che l’anno scorso erano a Salerno, perni fondamentali per Castori, ma interessano ad alcune formazioni di A e B. Sul brasiliano c’è un discorso con il Bologna per Orsolini ma non c’è stato alcun affondo, solo chiacchiericcio. Si muove qualcosina per Lukaku, non solo il Trabzonspor ma anche l’Anversa che lo vorrebbe ma quasi a titolo gratuito, con il solo vantaggio di non avere più l’ingaggio del belga sul groppone.

Da ricordare che anche gli stipendi sono un valore che movimentano l’indicatore di liquidità, ma per ora non viene in considerazione. In entrata l’unico nome caldo resta quello di Toma Basic. Il Bordeaux é rientrato in Ligue 1, sta aspettando che si concretizzi il passaggio di società. Il giocatore si allena ma pressa di sapere il futuro è di andare alla Lazio. L’accordo c’è da tempo ma manca quello più importante te e decisivo tra le due squadre. La Lazio é ferma a circa 6 milioni di euro più 2 di bonus, il Bordeaux ne vuole 10. Ma l’affare, prima o poi, si farà, perché é un giocatore che a Sarri piace parecchio.