Calciomercato Lazio, l'agente di Luiz Felipe: «La Roma? Impossibile»

«Giù le mani da Luiz Felipe». I tifosi biancocelesti si ribellano ai rumors e all’eventualità che il centrale possa accasarsi a parametro zero sull’altra sponda del Tevere. Lì tranquillizza, il manager Stefano Castagna: «Un passaggio alla Roma è davvero impossibile». Ci sono Zenit e Valencia, al massimo sotto traccia l’Inter,ma l’agente lascia trapelare che adesso sia più vicino (con oltre 2milioni a stagione) il rinnovo del difensore. A un passo ora è anche la cessione di Muriqi, anche se la società nasconde la destinazione, scottata dalle trattative saltate con Cska e con la Premier. L’ultima pista porta in Francia al Saint Etienne. Sta limando i dettagli, il ds Tare: «Vogliamo sbloccare l’indice di liquidità e adesso ci sono delle possibilità concrete per poi aiutare la squadra e l’ allenatore» Nel frattempo infatti Lotito insiste con il presidente Setti per portare subito Casale. L’ultima offerta per il jolly al Verona è di 5 milioni per il prestito subito e 7 a fine stagione

