Lazio, il giorno di Gonzalo Escalante: visite mediche per il centrocampista argentino

L’ultimo step prima di cominciare il conto alla rovescia per giocare con la maglia della Lazio. Mattinata di visite mediche per Gonzalo Escalante, centrocampista argentino classe ’93 in arrivo a parametro zero dall’Eibar. La mezzala, dopo aver raggiunto un accordo nei giorni scorsi con la Lazio, avrebbe già firmato un contratto di quattro anni da circa un milione di euro a stagione e intorno alle ore 7:00 era in clinica, zona Roma nord, per sostenere i test medici di rito.Escalante, arrivato ieri sera all’aeroporto di Fiumicino, era in scadenza di contratto con l’Eibar e giocherà in Spagna per il resto della stagione, poi a luglio si aggregherà alla squadra di Simone Inzaghi e sarà a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Lazio. La mezzala, che in passato ha vestito anche la maglia del Catania, era nel mirino di altri club, ma la Lazio si è mossa in anticipo ed ha bruciato la concorrenza.