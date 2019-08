Lazio, corsa contro il tempo per avere Jony. Pavlovic è un giallo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorni decisivi per il futuro di Jony. Per il derby e soprattutto il tesseramento sarà una corsa contro il tempo. La decisione è vicina. Ma non ci sarà prima di venerdì mattina, quando la Fifa si pronuncerà a favore della Lazio o del Malaga. A Formello sono fiduciosi. L’importate è che il club laziale riesca ad ottenere il via libera in tempo e su questo si conta, anche perché, una volta che la Fifa avrà emesso il verdetto, non si dovrà aspettare l’arrivo telematico del transfer. A quel punto, Jony potrà essere subito a disposizione di Inzaghi già per la gara con la Roma.LA DISPUTAIl Malaga è agguerrito e punta sulla decisione del calciatore di rescindere unilateralmente il contratto senza che ci sia stato un accordo con la Lazio. I legali e gli agenti del giocatore (che sono arrivati ieri a Roma pure per discutere del rinnovo di Luis Alberto), invece, insistono nel dire che Jony si è liberato attraverso una clausola che prevede il trasferimento in prestito ad un altro club di prima divisione, qualora il Malaga militasse in serie B. E così è avvenuto, tanto è vero che il club andaluso, una volta informato dell’accordo tra Lazio e Jony, ha inviato a Formello i documenti di trasferimento che Lotito ha accettato e controfirmato. Da quel momento il Malaga è sparito, fino a quando non è entrato in scena il patron Al Thani. Il vulcanico sceicco del Malaga ha chiesto il pagamento di 12 milioni di euro perché, secondo i suoi legali, Jony, agendo in questo modo, avrebbe fatto scattare la seconda clausola, ovvero la rescissione del contratto di lavoro che lo obbliga a pagare 12 milioni al club.BRUTTA SORPRESA IN SERBOPer quanto riguarda l’ufficialità dell’acquisto del difensore del Partizan Belgrado Pavlovic si dovrà aspettare l’esito di nuove visite mediche. I sanitari della Lazio non hanno ancora dato l’idoneità e vogliono andare a fondo e accertarsi che tutto sia a posto. Secondo i giornali e siti serbi, Pavlovic avrebbe un problema cardiologico e nuove visite sono previste tra qualche settimana. Domani sera, il giovane centrale scenderà in campo per l’impregno d’Europa League con il Molde, l’andata è finita 2-1 per i serbi e Pavlovic ha disputato l’intera gara. Alla fine l’operazione si farà e costerà 5,5 milioni di euro.