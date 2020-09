© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avanti a testa bassa. Lotito lavora per regalare a Inzaghi un trequartista e completare la rosa. Un giocatore con spiccate doti offensive, che dia fantasia e slancio. Un anello di congiunzione tra centrocampo e attacco. Caicedo è di nuovo sul piede di partenza e la sua eventuale cessione potrebbe essere colmata solo da un giocatore esperto, che sa il fatto suo. Sull’ecuadoregno, proprio in extremis, si sono riattivate piste che sembravano orami passate. Se parte lui, con destinazione Qatar o Arabia, il patron è pronto a un sacrificio importante. Sulla lista ci sono nomi altisonanti come quello di Mata e Draxler, ma non sono i soli. Anche se i loro ingaggi appaiono proibitivi, il numero uno della società laziale, grazie ad alcune sinergie e agevolazioni fiscali, e trattative serrata potrebbe riuscire nel colpaccio. E’ complicato, ma non impossibile. In ballo e sempre in piedi resta José Callejon. Sull’ex giocatore del Napoli, sotto traccia, sta lavorando anche Reina, suo amico e compagno ai tempi del Napoli. Per muoversi in maniera definitiva su questi giocatori e dare l’assalto finale, la Lazio sta solo aspettando che ci sia una schiarita su Bastos e Caicedo. Appena usciti loro due, oltre a tesserare Hoedt e Fares, la società annuncerà l’acquisto di un altro giocatore.I PRESENTATIÈ tornato per restare. Wesley Hoedt si riduce l’ingaggio pur di vestire ancora la maglia della Lazio. L’arrivo ieri pomeriggio all’aeroporto di Fiumicino. Oggi le visite mediche presso la clinica Paideia e poi la firma sul contratto. L’olandese 26enne arriva dal Southampton con la formula del prestito secco con diritto di riscatto ai 5 milioni di euro. Intanto, Pepe Reina si presenta e suona la carica: «L’esperienza in Champions conta molto, ma bisognerà giocare senza timore come in Serie A», spiega il portiere 38enne. La concorrenza con Strakosha: «Come con Gigio (Donnarumma, ndc) al Milan, qui non sarà diverso, farò del mio meglio per spingere Thomas ed essere pronto quando il mister avrà bisogno di me». Chiude Esaclante: «Ora sono più maturo, rispetto a quando ero a Catania. Essere qui è un sogno. Mi trovo bene in regia». La concorrenza non mancherà, ma i modelli di riferimento fanno ben sperare: «Alla Lazio ci sono stati tanti argentini, come Almeyda, Scaloni, Crespo e Veron. Mi ispiro a loro».