Sabato 8 Luglio 2023, 11:40

E se Felipe Anderson restasse falso nueve? Inizialmente sembrava (e resta) una seconda opzione, ma la squadra di mercato della Lazio ci sta pensando sul serio. D'altronde le ultime dichiarazioni di Sarri il dubbio lo hanno instillato: «Se abbiamo attaccanti esterni in buon numero, allora possiamo prendere anche un giovane da tirare su e nel frattempo si può utilizzare qualche volta Felipe da attaccante centrale, cosa che tra l'altro ha fatto anche bene durante l'ultima stagione. Sono situazioni che vanno viste nel complesso della rosa che ti sta venendo fuori». Per avere gli attaccanti esterni in buon numero significa che oltre al rinnovo di Pedro, le fasce del tridente verrebbero rinforzate con altri due colpi. Uno è il vero e proprio sogno di Sarri, Berardi. La Lazio ci sta lavorando ormai da un mese, ma serviranno nuovi aggiornamenti col Sassuolo. Carnevali lo valuta 30 milioni. Lotito vorrebbe abbassare l'offerta a 20 più altri 5 di bonus, oppure a 15-17 più Cancellieri. Quest'ultimo può essere un jolly di mercato importante visto che piace a tanti. Sassuolo appunto, ma anche Salernitana, Torino, Bologna e ora pure l'Empoli. Ai toscani piaceva anche Akpa Akpro, ma per ora hanno mollato la presa per i costi troppo alti. Con Cancellieri ci potrebbe essere lo stesso copione a meno che venga considerato in un affare più ampio con Parisi, ma la Lazio ha altre priorità per i primi colpi e altri piani per il terzino sinistro, visto il testa a testa tra Pellegrini e Kerkez.

MANOVRE OFFENSIVE Tornando al capitolo attacco però, oltre a Berardi nelle ultime ore tra i giocatori valutati tornano a salire le quotazioni di Karlsson rispetto a Lucas Vazquez e Hudson-Odoi. L'esterno olandese dell'AZ ha rubato l'occhio a Sarri in Conference e da tempo è nella lista dei profili preferiti. Lotito di recente si è visto col suo entourage solamente per discutere di Cuadrado (poi bocciato dal tecnico), ma dati i buoni rapporti sono previsti nuovi aggiornamenti tra le parti. Karlsson tra l'altro sarebbe un colpo di buona prospettiva poiché classe '98 e anche accessibile per costi, con un cartellino attorno ai 15 milioni e un ingaggio inferiore ai 2. Ecco perché le sue chance crescono. Gli esterni titillano Lotito, che però il tentativo per la punta centrale lo sta facendo, anche se il Santos non scende sotto i 15 milioni per Marcos Leonardo. Marcos Antonio potrebbe essere una chiave nella trattativa visto che piace tanto al Peixe, ma al momento il regista sembra intenzionato a restare in Europa. Lo stallo sta favorendo l'ascesa di Amdouni, con l'agente che ha svelato l'incontro con Lotito sui social. La Lazio sta sondando il terreno e pensa a un'offerta da 10 milioni, ma il Basilea difficilmente ne accetterà meno di 12-15 considerando l'asta per il suo talento (col Benfica in pole).

RIPRESA Intanto domani dalle 8:30 è previsto il rientro della squadra a Formello. A differenza dello scorso anno, stavolta tutte le visite di rito verranno svolte nel Lazio Lab del centro sportivo e il gruppo sarà praticamente al completo fin dal primo giorno. Rientreranno più tardi solamente i nazionali Immobile, Milinkovic, Gila (in finale all'Europeo con l'U21 spagnola), Cancellieri e Hysaj. Al loro posto ci saranno tanti giovani. Ruggeri, Dutu, Crespi, Saná Fernandes e Balde della Primavera, più Floriani Mussolini, Furlanetto e il solito Bertini. La partenza è prevista nel pomeriggio di martedì dopo tre giorni di test.