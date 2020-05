© RIPRODUZIONE RISERVATA

Solo il. Lautaro Martinez (clausola 111 milioni di euro) non cambia idea e tifa per un accordo tra l'Inter e il club blaugrana. La società interista è disposta ad accettare delle contropartite, ma ad una condizione: la parte economica deve avvicinarsi alla cifra di 80 milioni di euro. Perciò attenzione al ruolo della Juventus. Il presidentevuole definire prima gli affari studiati con i bianconeri per poi chiudere l'operazione Lautaro. Un clamoroso intreccio di mercato, in grado di favorire il passaggio deinforse già nelle prossime settimane. I tempi, infatti, non saranno lunghissimi. In attesa di conoscere le nuove date di calciomercato, l'ad Marotta ha inviato una sorta di ultimatum ai catalani. L'operazione dovrà chiudersi entro fine maggio, altrimenti le condizioni potrebbero cambiare.L'Inter ha bisogno di settimane per trovare il sostituto del bomber classe '97 e capire i margini di trattativa con l'entourage di Werner e gli agenti di Aubameyang. E non è disposta ad aspettare troppo tempo un club come il Barcellona, alle prese con le difficoltà economiche già prima dell'emergenza coronavirus.Nelle ultime ore, ci sono stati anche nuovi contatti con il manager di. Il centrocampista cileno resta uno dei principali obiettivi di Conte. Ma per realizzare il suo sogno e tornare in Italia, l'exdovrà ridursi l'attuale ingaggio da 8 milioni di euro a stagione.