Calciomercato, la Juve non si ferma a Milik: pronto l'affondo decisivo per Paredes

La lunga rincorsa di Milik è finita, la Juve ha trovato il suo vice Vlahovic e il polacco ha chiuso un cerchio dopo essere già stato ad un passo dai bianconeri qualche anno fa. Stavolta non ci sono più dubbi, è atterrato nel primo pomeriggio da Marsiglia (incrinato il rapporto con Tudor, da qui la scelta di lasciare l’OM) per sottoporsi alle visite mediche nel pomeriggio, non proprio un passaggio formale visto che furono la causa del mancato passaggio alla Roma. Arek proverà a esserci già sabato contro i giallorossi, prima però la firma sul contratto fino al 2026, in prestito a 1 milione di euro con diritto di riscatto a 7, stipendio da 3,5 milioni a stagione. Completato l’attacco, ora la Juve affonderà il colpo per Paredes, contatti positivi e si lavora all’intesa sulla formula con il Psg, probabile prestito con obbligo di riscatto. L’argentino potrebbe essere l’ultimo colpo di mercato per i bianconeri, che nel frattempo lavorano per un'uscita a centrocampo: nel mirino c’è sempre Zakaria dopo i rifiuti di Rabiot e Arthur.