Calciomercato, gli affari di oggi: Kim al Bayern è questione di giorni, Bastoni vicino al rinnovo. Milan: tutto su Musah

Il primo addio del Napoli - anche Osimhen rimane in bilico - è quello di Kim. Il difensore ormai è a un passo dal Bayern Monaco che pagherà la clausola rescissoria e che triplicherà lo stipendio del difensore. L'incastro è riuscito con il passaggio di Hernandez al Psg. Mancano solamente i dettagli e l'ufficialità dell'operazione dovrebbe arrivare solamente dopo la fine del servizio militare del Sud Coreano. Insomma, gli azzurri perdono il difensore, una grande scoperta di Giuntoli, e adesso devono trovare un degno sostituto.

Calciomercato ultime notizie oggi: Roma, pronta l'offerta per Frattesi. Lazio, spunta Paredes. Milan, accordo con Reijnders. Inter, nuova offerta monstre per Lukaku dall'Arabia

Ma non è la sola trattativa di oggi che riguarda chi gioca dietro. Infatti l'Inter ha perfezionato il rinnovo di Bastoni. Mentre per quanto riguarda Brozovic, Marotta è ancora in alto mare: il croato, che ieri sera ha anche postato sui social una foto con la maglia dell'Inter, non ha accettato la proposta araba. Per il momento. A meno che non si arrivi a 30 milioni di euro d'ingaggio. Insomma, in questo modo l'ad nerazzurro non può sfoderare l'attacco per Frattesi che rimane un obiettivo.

Sul quale, però, c'è l'interesse della Roma e della Juve. E anche il Milan guarda con interesse.

A proposito di Milan: tutto ok le visite per Loftus-Cheek, adesso i rossoneri hanno virato su Musah del Valencia, che è diventato l'obiettivo principale. Mollato Kamada, è il giocatore che milita in Liga il target da raggiungere. Anche se non sarà facile nonostante da quelle parti abbiano decisamente la necessità di cedere.

Il Cagliari, che come attaccante ha nel mirino Gabbiadini, ha messo nel mirino Tameze del Verona. Il Torino pensa a Pereyra dell'Udinese, che domani entra nel suo ultimo giorno di contratto. Il Lecce è forte su Fabbian, ex Reggina ma di proprietà dell'Inter che lo potrebbe cedere di nuovo in prestito. La Fiorentina pensa a Hjulmand del Lecce qualora dovesse partire Amrabat direzione Barcellona. L'Atalanta valuta Becao e non perde di vista Holm a destra. La Juve è pronta a chiudere per Parisi dell'Empoli, incontro decisivo nei prossimi giorni. Mentre un altro obiettivo dei bianconeri, Pau Torres, è ad un passo dal West Ham dove riprenderà a giocare con Emery. Il Parma ha chiesto al Napoli Gaetano. Il Bologna ha chiuso per Beukema. L'Empoli ha ufficializzato il ritorno di Marin dal Cagliari. Oyono ha prolungato il suo contratto col Frosinone fino al 2027, è ufficiale.